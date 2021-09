Brescia, Alvise Dorigo e una morte assurda a 59 anni: "Forse i fichi". Furgone sul ciglio della strada, come e dove l'hanno trovato senza vita

13 settembre 2021 a

Una morte agghiacciante per Alvise Dorigo, 59 anni. L'uomo, presidente della Cna Trasporti e titolare di una impresa di autotrasporti a Ponte della Priula, è stato trovato senza vita a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La morte sarebbe dovuta a una fatale scivolata mentre era a bordo strada. Dorigo secondo le prime ricostruzioni era intento alla raccolta di alcuni fichi selvatici, anche se resta il dubbio che stesse in realtà scaricando del materiale. Avrebbe quindi perso l'equilibrio e la caduta è risultata fatale.



A lanciare l'allarme e avvertire i carabinieri sono stati alcuni automobilisti, insospetti dall'aver visto il camion di Dorigo fermo sul ciglio della carreggiata per molte ore. Peraltro, la vittima non rispondeva alle ripetute telefonate della moglie e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso pubblico e i militari dell'Arma. Quindi la tragica scoperta: il suo corpo è stato ripescato a circa un chilometro di distanza da dove aveva parcheggiato il veicolo. L'associazione di artigiani di Ponte della Priula e l'intera comunità di Susegana sono attonite e in lutto.



L'uomo era sposato con due figli e iscritto alla Cna da oltre 35 anni. nel suo curriculum professionale, spiega Leggo.it, un ruolo nel direttivo provinciale della categoria degli Autotrasportatori e diversi mandati come presidente provinciale della categoria. Nell’ultimo congresso provinciale di poche settimane fa, a luglio 2021, era stato riconfermato presidente di Cna Trasporti e membro dell’esecutivo della FITA regionale, l’unione regionale e nazionale degli autotrasportatori. "Alvise era una persona espertissima dei problemi dell’autotrasporto, credeva molto nel ruolo dell’Associazione ed era sempre attento alle politiche unitarie con le altre associazioni del comparto", lo ha salutato commosso Luca Frare, presidente di Cna Treviso.

