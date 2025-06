Carabiniere ucciso, l'arrestato chiede il test dello stub

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani ai funerali di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco con due ladri in fuga, scoperti a bordo di un'auto rubata. Le esequie si celebreranno nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa a Ostuni, città in cui il militare (che è morto nel suo ultimo giorno di servizio e sarebbe andato in pensione a luglio) viveva assieme alla moglie e alle due figlie 15enni.

Tutto il mondo della politica si è stretto intorno alla famiglia della vittima e all'Arma. "Fratelli d'Italia oggi è qui in delegazione per manifestare il proprio cordoglio", spiega Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, presente alla Camera Ardente insieme ad Arianna Meloni e ai parlamentari Giovanni Donzelli, Marcello Gemmato e Francesco Filini. "La nostra vicinanza alle Forze dell'ordine e alle loro famiglie è sempre presente e operante. E oggi in particolare questi sentimenti sono ancora più forti alla luce di quanto è accaduto. Allo stesso tempo sentiamo di congratularci con le Forze dell'Ordine che hanno prontamente individuato chi si è reso protagonista di questo omicidio, che ha strappato alla vita un Servitore dello Stato che fino all'ultimo ha onorato il giuramento prestato", ha concluso Malan.