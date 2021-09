Udine, schianto in moto e muore sul colpo: tutta colpa di un capriolo, una tragedia assurda

28 settembre 2021 a

a

a

Era in sella alla sua moto quando un animale è sbucato all'improvviso tagliandogli la strada: così è morto Filippo Di Leonardo, 43 anni e originario della Sicilia. Viveva ad Attimis - in Friuli - da anni e lavorava come muratore e carpentiere di una azienda edile di Povoletto. L'incidente stradale, di cui dà notizia il Gazzettino, è avvenuto la notte scorsa e ha coinvolto anche un secondo centauro di 33 anni, che però è rimasto solo ferito.

Trovati congelati nel deposito di azoto, tragedia all'ospedale Humanitas: come sono morti due operai

Il dramma si è consumato intorno a mezzanotte a Racchiuso. Stando a una ricostruzione dei carabinieri, a causare lo schianto sarebbe stato un animale che ha attraversato la strada d'improvviso. I soccorsi arrivati sul posto, però, non sono riusciti a salvare la vita al 43enne. E così un tranquillo giro in moto è finito in tragedia. Dai primi accertamenti, inoltre, pare che a tagliare la strada al motociclista sia stato un animale selvatico, probabilmente un capriolo.

Taglia con l'auto sei differenti corsie e si schianta: l'incidente più pazzesco di sempre? | Video

La causa della morte, comunque, sarebbe il violento colpo alla testa, che non avrebbe lasciato speranza al centauro. Di Leonardo, infatti, forse per cercare di evitare l’animale, pare abbia sbandato, andando a sbattere contro un cartello stradale che si trovava a lato della strada. Grande dolore tra i colleghi di Filippo, che hanno definito la vittima come un grande lavoratore.

"Sono qui". Il messaggio ai genitori, poi la morte che sconvolge l'Italia: distrazione fatale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.