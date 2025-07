Garlasco, un altro sospetto inquietante: "Cosa ha fatto il killer col telo mare"

Un altro elemento importante emerge nella vicenda del delitto di Garlasco e che viene estratto dall’interrogatorio che Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi , rese al capitano Gennaro Cassese alle 14:30 del 21 Giugno 2008, a quasi un anno dall’assassinio della figlia. La signora Rita firma un verbale di trentatré pagine, nel quale afferma che dieci giorni prima, dopo che la famiglia era rientrata il 16 Aprile di nuovo nella villetta di Via Pascoli, ha constatato la sparizione di due teli di spugna: uno azzurro ricamato a fiori, di solito utilizzato da Chiara su una sedia a sdraio per i momenti di relax e l’altro, invece, color verde acqua, anch’esso con ricami floreali. Due teli dalla misura di 90cm x 150cm. Che fine hanno fatto questi teli? Sono stati usati dall’assassino per coprire e asciugare le tracce di sangue?

Ora, va ricordato che Chiara venne ritrovata distesa sulla scala che portava in cantina, con la testa appoggiata al nono dei tredici gradini. L’assassino conosceva l’esistenza della cassettiera e di quei teli? E come ha fatto a non lasciare tracce di suola di scarpe se quei gradini li ha discesi? L’ipotesi finale è che Chiara Poggi abbia potuto usare quei teli negli ultimi giorni di vita, lasciarli in bella vista e averli forniti così, suo malgrado, all’assassino che li ha poi utilizzati per pulire il sangue e li ha portati via per eliminare una prova decisiva. L’ennesimo degli elementi importanti che, tardivamente, emergono solo ora alla luce di un caso che sembra irrisolvibile… al di là di ogni ragionevole dubbio.