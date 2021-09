Estendere la durata del Bonus facciate e del Superbonus 110%

30 settembre 2021 a

Le agevolazioni fiscali previste dalla attuale normativa per il rifacimento delle facciate dei fabbricati (Bonus facciate) e quella per le ristrutturazioni degli immobili (Superbonus 110%) decadono rispettivamente il 31 Dicembre 2021 e il 30 Giugno 2022. Di ieri la notizia dell'estensione al 2023 del Superbonus 110%.

Pur riconoscendone il merito di aver ridato impulso al settore dell’edilizia e alla professione di Architetto, tali ravvicinate scadenze hanno generato un aumento del 30% del costo dei materiali da costruzione e un incontrollato allungamento dei tempi di consegna delle forniture (solo per la fornitura di nuovi infissi occorrono più di sei mesi).

Il nostro Paese ha un patrimonio edilizio vecchio, degradato e prevalentemente privo di sicurezza sismica.

Solo a Roma il 70% degli edifici esistenti ha più di 80 anni: è ridicolo pensare che in soli dodici mesi possano essere recuperati, non basteranno i prossimi trent'anni per restaurarli e renderli sicuri.

Chiediamo quindi alle istituzioni competenti una congrua proroga dei tempi di ultimazione dei lavori e una normativa che agevoli stabilmente e in via ordinaria il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Così dichiara l’Architetto Claudio Rosi, candidato alla Presidenza nell'ambito delle elezioni per il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.

Per discutere anche di queste tematiche, la Lista Essere_Architetti ha promosso, per le 18:30 di Giovedì 30 Settembre 2021, un incontro di confronto e di aggiornamento cui parteciperanno esperti del settore: l'appuntamento è presso il Centro Federale FIB di Roma.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.esserearchitetti.it .

