Variante Delta plus, "grave inversione di tenenza": l'incubo è tornato anche in Italia, le 4 regioni a rischio

Frena la campagna vaccinale e aumentano i contagi. Una inversione di tendenza minima, ma che preoccupa le autorità. L'obbligo di Green pass ha dato uno slancio alle prime dosi, già terminato. Ora c'è chi si sottopone al terzo richiamo, ma lo zoccolo di no vax e non vaccinati resta lo stesso, importante. Bollettino alla mano, i nuovi casi crescono leggermente (3.725 quelli di ieri) ma è il possibile impatto della nuova Variante Delta plus a preoccupare, in vista dell'inverno.

Al momento sono quattro, secondo i dati della Protezione civile, le Regioni a rischio epidemiologico moderato: si tratta di Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte. Come sottolinea il Giornale, negli ultimi giorni un lieve aumento di casi si registra anche in Lazio e Lombardia, con focolai anche a Bologna, nel Pistoiese, nel Napoletano. Sulla conta dei contagi influisce certamente l'aumento di tamponi legati al Green pass. Secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, "con le attuali coperture vaccinali dubito che possiamo osservare una vera ondata di contagi".

Per Silvio Brusaferro, numero uno dell'Istituto superiore di sanità, "la situazione è sotto controllo". Ma l'esempio di quanto sta accadendo all'Estero, dalla Gran Bretagna a Israele dove pure il livello di immunizzazione era altissimo, inquieta. E l'ombra della Delta Plus più trasmissibile, connesso a una graduale diminuzione dell'efficacia dei vaccini con il passare dei mesi, non può far dormire sonni tranquilli.

"La Delta plus per il momento non è ancora preoccupante ma è sotto osservazione perché sembra che abbia un'ulteriore capacità di contagio rispetto alla variante Delta che è già disastrosa": le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, riassumono il clima che si torna a respirare a Roma.

