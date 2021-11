Green Pass falso, sequestrato quello di Pippo Franco. E non solo: spunta anche il magistrato: clamoroso a Roma

03 novembre 2021 a

I carabinieri del Nas, coordinati dalla procura di Roma, hanno sequestrato 9 Green pass falsi ad altrettante persone. Tra i colpiti c'è anche Pippo Franco e alcune persone della sua famiglia. Con loro risultano iscritti sul registro degli indagati per il reato di falso anche due medici e un ex magistrato a riposo.

I Green Pass sono stati disattivati presso il database del ministero della Salute. Alcuni degli indagati hanno utilizzato il certificato verde per accedere a locali pubblici. L'indagine e' coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. L'attività rientra nell'indagine in cui come detto si ipotizza il reato di falso. Tra i lasciapassare falsi, rilasciati da un medico di base e odontoiatra già perquisito, anche quello destinato a un ex magistrato. Il documento sarebbe stato utilizzato da alcuni indagati anche per accedere in locali.

La vicenda che ha coinvolto Pippo Franco era entrata anche nella campagna elettorale per il Campidoglio, visto che il comico si era candidato per un seggio con Enrico Michetti. E nel corso di alcune interviste, l'attore, parlando di vaccinazione si era limitato a dire: "Preferisco non rispondere, vi basti sapere che ho il Green Pass". Dopo alcuni giorni Franco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto che lo ritrae nello studio del medico finito nel registro degli indagati con la didascalica "scettico ma vaccinato".

