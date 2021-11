Farmacista "ricercatore" e "ambulatoriale": ecco le professioni del futuro

09 novembre 2021 a

Nel futuro dei farmacisti si intravedono nuovi sbocchi lavorativi. Quale saranno i compiti del farmacista del futuro? A lanciare le nuove proposte è FuturPharma (Associazione farmacisti italiani) nel corso del convegno “FarmacistaPiù”, che ha messo a punto un quadro innovativo della professione del farmacista, già profondamente cambiata in questo ultimo anno. Lo abbiamo visto con la figura del “farmacista vaccinatore” in farmacia, diventato un nuovo punto di riferimento nel piano vaccinale anti SARS-CoV-2.

FuturPharma propone di sviluppare nei prossimi anni quattro nuovi aspetti professionali:



1) Farmacista nella ricerca scientifica: il farmacista che lavora in farmacia potrebbe collaborare con gli istituti di ricerca scientifica affiancando il ricercatore nello sviluppo di progetti in ambito farmacologico, lavorando in equipe con altri specialisti. Un metodo sinergico di collaborazione con la figura del farmacista avallato dall’Istituto di ricerche Farmacologiche (IRCCS) Mario Negri.

2) Farmacista integrato nella prescrizione medica: è una figura professionale che prescrive la terapia farmacologica adattando e revisionando i regimi terapeutici per la salute del paziente, lavorando in collaborazione con tutti gli specialisti. Un ruolo professionale è già presente nel Regno Unito dal 1998, negli Stati Uniti (USA), in Canda e in Nuova Zelanda.

3) Farmacista ambulatoriale: è un farmacista che lavora presso gli ambulatori medici, offrendo la propria competenza professionale al servizio del medico, così come avviene in Europa e nel Mondo già da diversi anni.

4) Farmacista di dipartimento: è il farmacista ospedaliero, già molto presente in Europa, che lavora presso vari reparti all’interno di un ospedale collaborando costantemente con la figura del medico.

FuturPharma, che dalla sua nascita segue l’evoluzione professionale del farmacista - promuovendo nuove competenze - ribadisce il suo principale impegno: proporre la figura del farmacista ovunque sia presente il farmaco. Ad esempio, nelle case di cura per anziani in cui, stando ad alcuni studi, si è riscontrata una riduzione della mortalità in quelle strutture presso le quali era presente la figura del farmacista a dispensare i farmaci.

Appare chiaro oggi che il farmacista sta partecipando in modo attivo nella prevenzione sanitaria, con il suo ruolo attivo di educatore sanitario. Questo impegno dovrebbe portare le Istituzioni ad investire sulla sua importante figura professionale, considerando che ad oggi il farmacista è tra i più accessibili operatori sanitari su tutto il territorio nazionale.

Per questo il ruolo socio-sanitario del farmacista è in grado di promuovere innovativi “ecosistemi di cura”, in sinergia con tutte le professionalità sanitarie.

FuturPharma (Associazione nazionale Farmacisti)

Sito: www.futurpharma.it

e-mail: [email protected]

Responsabile Ufficio Stampa, Andrea Camprincoli (cell.3381858121)

Elisabetta Montinaro, Responsabile Comunicazione FuturPharma cell.3339708231) Segreteria organizzativa: [email protected]

