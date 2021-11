Bari, follia no green pass: spara al buttafuori della discoteca che non lo fa entrare. Come l'ha ridotto

15 novembre 2021 a

Gli avrebbe sparato perché non lo faceva entrare in discoteca senza green pass. E' questa secondo gli investigatori il motivo della sparatoria avvenuta all'alba di ieri 14 novembre in un locale notturno di Modugno, in provincia di Bari. Qui un buttafuori di 45 anni, originario di Palo del Colle, nel barese è stato ferito gravemente con du colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, l'azione sarebbe avvenuta in un minuto circa: sembrerebbe che l'aggressore si sia avvicinato alla vittima chiedendo di entrare con un gruppo di amici nella discoteca. L'addetto alla sicurezza ha chiesto loro di esibire il green pass, altrimenti non sarebbero potuti entrare nel locale. Ma il giovane ha cominciato prima a spintonare, poi a prendere a schiaffi il 45enne.

Il buttafuori avrebbe quindi risposto allo schiaffo e in quel momento, l'aggressore avrebbe tirato fuori una pistola, una calibro 9, per sparare all'uomo. Due colpi lo hanno raggiunto alla coscia e all'addome. Il 45enne, soccorso dagli operatori sanitari del 118, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Di Venere di Bari.

I carabinieri che stanno facendo luce sulla sparatoria hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca. L'aggressore, dopo il ferimento sarebbe fuggito a piedi e poi forse si sarebbe dileguato a bordo di un'auto parcheggiata non lontano dal viale di accesso al locale. Ora è caccia all'uomo.

