Gkn, avvocati-choc: "Orgogliosi di questa vittoria". Fanno licenziare 430 persone ed esultano: il post che indigna l'Italia

Si sono vantati di aver fatto licenziare circa 430 dipendenti della Gkn: ecco perché poi gli avvocati dello studio legale LabLaw sono stati travolti da un'ondata di indignazione generale. Tutto è partito da un loro post su Facebook. "Sono orgoglioso di annunciare che LabLaw ha vinto il premio come 'Studio dell'anno Lavoro' ai TopLegal Awards 2021. Stimato per la proattività e la lungimiranza con cui affianca i clienti. Come nell'assistenza a Gkn per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti", ha scritto l'avvocato Francesco Rotondi, colui che assiste la proprietà di Gkn.

Il premio, insomma, è una sorta di riconoscimento allo studio per come ha gestito il caso che si è aperto lo scorso 9 luglio con l'arrivo delle lettere di licenziamento collettivo e con la decisione di chiudere il sito produttivo di Campi. Al momento, però, la vertenza è ancora in corso, con gli operai sempre presenti a fare da presidio. Il post, alla fine, si chiude con una nota di autocelebrazione: "Lavoro di squadra, passione e dedizione, questi i valori nei quali crediamo e che ci spingono a voler raggiungere traguardi sempre più alti".

Il post, come riporta La Nazione, è stato pubblicato il 24 novembre ma dopo soli due giorni, il 26 novembre, è stato cancellato. C'entra probabilmente il fatto che quel post sia stato visto e letto con orrore dai dipendenti del Collettivo di Fabbrica-Lavoratori Gkn. Gli operai lo hanno pure ricondiviso, scrivendo: "La fabbrica ad oggi non è chiusa, e per quanto ci riguarda abbiamo avuto modo di apprezzare la vostra discutibile presenza in sede sindacale dove non ci sembra abbiate tenuto testa a quattro operai in croce nell'assistere un liquidatore senza nemmeno forse sapere che forma hanno i nostri semiassi. Firmato: i vostri 430 esuberi circa".

