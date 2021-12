Pistoia, strage di testimoni di Geova: un'intera famiglia uccisa in tre giorni, il peggio del Covid

21 dicembre 2021 a

Nel giro di tre giorni una intera famiglia è stata spazzata via dal Covid. Si tratta di padre, madre e figlia, tutti e tre testimoni di Geova e non vaccinati: la tragedia è avvenuta nel comune di San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese, ed è iniziata con la morte di Guido Martinelli, che dall’alto dei suoi 86 anni era un soggetto molto a rischio non essendosi vaccinato, soprattutto adesso che la variante Omicron sta diventando predominante e che il contagio corre ancora più veloce.

A un’ora di distanza, anche la figlia del signor Martinelli è venuta a mancare: si trovava ricoverata all’ospedale di Ponte a Niccheri di Firenze, aveva 53 anni ed era madre di due figli. Due giorni dopo è poi deceduta anche la moglie, una signora di 80 anni che era ricoverata nella stessa struttura del marito. La famiglia era conosciuta in zona perché aveva lavorato a lungo nel campo dell’accoglienza e della ristorazione: in particolare Martinelli era stato un cuoco piuttosto apprezzato sulla montagna pistoiese.

Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio, si è detto commosso per la tragedia che ha colpito la comunità, ma al tempo stesso ha rivolto un appello importante: “Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci e disinfettarci le mani spesso. Utilizzare i presidi che ormai conosciamo fin troppo bene è necessario per chiudere i conti con questa pandemia”.

