Covid, il bollettino del 14 gennaio: record di decessi, mai così tanti da aprile dell'anno scorso

Aumentano i contagi da Covid e i morti. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute del 14 gennaio, nelle ultime 24 ore sono stati 186.253 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri 13 gennaio erano stati 184.615, a fronte di una diminuzione dei tamponi effettuati: 1.132.309, contro i 1.181.179 di ieri. La percentuale di persone risultate positive considerando il totale dei tamponi - molecolari più antigenici rapidi - è al 16,4 per cento (contro il 15,6 per cento di ieri). E salgono anche i morti: sono 360 (compreso qualche riconteggio, ieri erano 316). Un triste record. Era infatti da aprile dell'anno scorso che non si registravano tanti decessi.

Undici i posti letto occupati in più in terapia intensiva: sono 1.679, quelle nei reparti ordinari 18.019 (più 371 rispetto a ieri).

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa c'è la Lombardia con 33.856, seguita dall'Emilia-Romagna con 20.346. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 1.679, con 136 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 18.019 (+371). L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti non sono sotto pressione.

Male invece la Valle d'Aosta che cambia colore: "Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, ministero della salute e Regioni, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione".

