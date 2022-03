Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli sotto choc: "Lo striscione durante Verona-Napoli? Sono inorridito..."

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Inorridito per lo striscione choc. Adesso parla il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La vicenda dello striscione durante la partita Verona - Napoli lascia tutti senza parole. La drammatica guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, con migliaia di civili morti innocentemente, al centro di una nuova polemica dopo che alcuni tifosi del Verona con uno striscione esprimono allo stadio odio nei confronti di Napoli. Questa mattina il sindaco è tornato sulla vicenda, ospite in "Non Stop News", su RTL 102.5, condotto da Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro.

“Sono inorridito quando ho visto quello striscione. Non tanto per le offese nei confronti della città di Napoli che storicamente avvengono da molto tempo, ma per l’offesa nei confronti delle persone che oggi sono sotto le bombe. Ci sono delle cose su cui non si può né offendere né scherzare”, ha detto il sindaco di Napoli. “Mi auguro che il mondo del calcio e dello sport faccia di tutto per liberarsi da queste componenti così negative che non fanno onore alle città, ad esempio non penso che Verona che è una città di grande civiltà sia rappresentata da quei tifosi. La tifoseria sana deve espellere dagli stadi queste persone che poi offendono, fanno cori razzisti, presentano il peggio della nostra società. Il calcio deve esprimere il meglio della società. Mi auguro che anche la FIGC intervenga”.

Il sindaco, però, nel corso della lunga intervista ha fatto anche un bilancio dei primi mesi a Palazzo di Città. “Sono stati mesi impegnativi, il comune di Napoli veniva fuori da una situazione molto complessa soprattutto dal punto di vista finanziario e organizzativo”, ha detto il sindaco di Napoli. “Grazie alla norma nazionale sui comuni delle grandi città metropolitane in difficoltà siamo riusciti a definire con il governo un piano di rientro importante che firmeremo nei prossimi giorni con il Presidente Draghi. Abbiamo avviato una serie di iniziative per la città a partire dal decoro urbano, abbiamo avviato un piano di sviluppi di investimento soprattutto sui trasporti e sulla rigenerazione urbana utilizzando le risorse del PNRR, un lavoro molto intenso”, ha raccontato.

