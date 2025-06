Napoli, tango e bandiere dello scudetto per Gaza: l'ultima pagliacciata

Protestare per la Palestina? Sì, ballando il tango ed esponendo le bandiere del Napoli. L'ultima messa in scena dei pro Pal è avvenuta a Napoli, dove decine di persone si sono riunite per protestare contro la guerra a Gaza ballando. Addosso un abito rosso a simboleggiare il sangue che scorre in Medio Oriente.

"Come comunità tanghera vogliamo esprimere il nostro dissenso - ha detto una rappresentante della comunità, intervistata da Alanews -. Questo è un grido di protesta contro la violenza che si sta perpetrando in Palestina e rompere il silenzio". Oltre al tango, i manifestanti hanno fatto anche dei girotondi, probabilmente poco adeguati a una protesta contro le condizioni in cui versa la popolazione palestinese.