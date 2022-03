Fisco, attacco hacker: ombre russe, su cosa mettono le mani

30 marzo 2022 a

a

a

Il sito dell’Agenzia delle Entrate risulta irraggiungibile dal pomeriggio di oggi, 30 marzo. Anche l’applicazione è fuori uso, con la stragrande maggioranza degli utenti che è impossibilitata a entrare nella piattaforma dell’agenzia della pubblica amministrazione. Per il momento si esclude un attacco hacker, con il malfunzionamento che sarebbe dovuto a un guasto tecnico riconducibile a Sogei.

Cyberguerra, Italia nel mirino dei russi: dove colpiranno gli hacker del Cremlino dopo le Ferrovie, il rischio black-out

Si tratta della Società generale d’informatica Spa che è il partner unico del ministero dell’Economia e delle Finanze: occupandosi di parecchi processi digitali delle istituzioni pubbliche, diversi siti stanno incontrando delle difficoltà, a partire da quello di Sogei che risulta irraggiungibile. Il malfunzionamento sarebbe legato ad un guasto di un dispositivo elettrico di Sogei. Tra l’altro la società si occupa anche dell’infrastruttura del Green Pass, che per ora risulta funzionare ancora in maniera corretta. Problemi sono invece stati segnalati sulle piattaforme dei siti di scommesse e su altre degli organi dell’amministrazione pubblica, come quella che gestisce il rilascio delle ricette.

Primo attacco hacker russo all'Italia, caos sulle ferrovie: "Trenitalia nel mirino", cosa sta succedendo

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il guasto si sarebbe verificato al contatore elettrico a cui sono riconducibili tutti i sistemi. Sebbene si tenda ad escludere un attacco hacker, le ombre russe ci sono comunque, dato che in precedenza erano stati attaccati i sistemi delle Ferrovie italiane. Nel dubbio sono state allertate sia l’agenzia nazionale per la cybersicurezza che per la polizia postale. Al momento sono in corso ulteriori verifiche per escludere completamente qualsiasi tipo di interferenze esterne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.