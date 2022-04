Bollettino 16 aprile, 63.815 nuovi contagi e 133 morti: in calo i ricoveri, crescono le reinfezioni

16 aprile 2022 a

Sono 63.815 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 133 i morti. Stabile il numero dei decessi, in leggera crescita quello dei positivi, che ieri era pari a 61.555: lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. A fronte di 422.482 tamponi processati, il tasso di positività scende invece dal 15,5% del giorno precedente al 15,1%.

Ancora in calo le ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nei reparti medici ordinari: nel primo caso infatti i posti letto occupati sono diminuiti di 8 unità portando il totale dei pazienti più gravi a 411; nel secondo caso invece i pazienti sono diminuiti di 102, portando il totale a 9.878. La regione col maggior numero di casi oggi è la Lombardia, con 8.598 positivi. A seguire Campania, Lazio, Veneto e Puglia.

Nel recente report dell'Istituto superiore di sanità, è stato segnalato poi che nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati in Italia risulta pari a 4,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente, quando invece la percentuale era pari a 4,1%. L'analisi, condotta a partire dal 6 dicembre scorso - data in cui avrebbe iniziato a diffondersi la variante Omicron -, evidenzia un aumento del rischio di reinfezione.

