Roma, la tartaruga azzannatrice nella fontana del condominio: "Un morso ed è amputazione"

Quella che a prima vista sembra una normale, simpatica tartaruga era invece un pericolo su quattro zampe per gli abitanti di Monteverde Nuovo, a Roma. Si tratta infatti di un pericoloso esemplare di tartaruga azzannatrice, come spiega il Messaggero, ed è stata ritrovata nella fontana di un cortile condominiale in via Lorenzo Rocci, a due passi da viale dei Colli Portuensi.





Su segnalazione degli stessi residenti, sono così intervenuti i carabinieri forestali. Quella testuggine "comparsa nella vasca dal giorno alla notte" aveva già rivelato la sua naturale aggressività: "Stava mordendo la mano di mia figlia", ha raccontato un condomino ad Andrea Lunerti, esperto di cattura di animali selvatici in contesti urbani, arrivato sul posto, e che ha pubblicato poi sulla propria pagina Facebook le foto dell'intervento.

A dispetto delle dimensioni medie del rettile, i denti aguzzi e la bocca dalla conformazione ossea simile a quella di un becco possono provocare gravi ferite, fino alla amputazione. La tartaruga azzannatrice è una macchina da attacco, perché grazie al collo mobile può colpire all'improvviso, cogliendo di sorpresa la vittima. "Solo la prontezza del genitore della piccola ha scongiurato il peggio", sottolinea sempre il Messaggero.

"La bimba - è la ricostruzione fatta da Lunerti - si era avvicinata alla fontana nel cortile del palazzo tendendo la mano verso i pesci rossi, quando la prontezza di riflessi del papà l'ha sottratta allo scatto del pericoloso rettile acquatico". L'animale è originario del Nord America. Negli ultimi anni, nella sola provincia di Roma, Lunerti ha catturato una decina di esemplari simili.

