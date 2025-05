Roma, tenta di scavalcare la recinzione fuori dal Colosseo ma resta infilzato

Tenta di scavalcare la recinzione fuori dal Colosseo a Roma ma resta infilzato: tragico incidente per un turista americano di 47 anni residente a Taiwan. E' successo nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, intorno alle 17. L'uomo ora sarebbe ricoverato in ospedale ma per fortuna non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito e riportato dal Messaggero, il 47enne si sarebbe avvicinato pericolosamente alle inferriate probabilmente per vedere più da vicino il monumento simbolo della Capitale.

Dunque prima si sarebbe arrampicato sulla palizzata, poi però avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe rimasto infilzato nella zona lombosacrale sotto gli occhi attoniti di decine di turisti, che hanno subito dato l'allarme per muovere la macchina dei soccorsi. Dopo essere stato trafitto, il turista avrebbe cominciato a perdere molto sangue. I primi a intervenire sono stati i militari della guardia di finanza, seguiti dai carabinieri del presidio fisso nell'area. Poi, si è rivelato necessario l'intervento sul posto di una ambulanza e del personale medico, che ha dovuto sedare l'uomo per liberarlo dalle inferriate. L'operazione è durata in tutto una ventina di minuti. Il 47enne, a quel punto, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso. La ferita sarebbe stata suturata con ben 80 punti. Nonostante le condizioni critiche, il turista sarebbe comunque stato giudicato fuori pericolo.