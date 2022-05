Cagliari, molotov contro la caserma dei militari: cosa è successo

21 maggio 2022 a

Iera sera, venerdì 20 maggio, una molotov è stata lanciata contro l'ingresso della sede del comando militare Esercito Sardegna di via Torino a Cagliari. Si sta ora indagando per ricercare i responsabili dell'atto incendiario. Come se non bastasse sono state lanciate anche contro le pareti delle 'bombe' di vernice rossa e due fumogeni.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti però la bottiglia incendiaria ha annerito la parete mentre la vernice ha imbrattato anche il portone d'ingresso. Ad intervenire sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento porto e la polizia. Salavtore Deidda, deputato e capogruppo di Fratelli D'Italia ha espresso solidarietà e sostegno al comando militare: "I violenti dovrebbero essere isolati e fermati, non alimentati. Presenterò una interrogazione per chiedere chiarimenti al Governo se intende adottare le opportune iniziative a tutela delle nostre Forze Armate".

Stanno ora procedendo le indagini da parte della Digos della Questura che ha già acquistato i filmati delle telecamere della zona e quelle dell'Esercito. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che una ventina di persone prima delle 22 si sia avvicinata al portone d'ingresso del Comando e dopo aver lanciato la vernice abbia proceduto con il lancio della molotov. Il gruppo è poi scappato di corsa. Il Presidente della Regione Christian Solinas esprime la propria condanna in nome dell'intera Giunta Regionale, mentre il Sindaco Paolo Truzzu ha dichiarato: "Un gesto odioso e inutile, soprattutto perché gli uomini dell'esercito sono sempre vicini ai cittadini, specie nei momenti peggiori. Auspico che vengano prontamente individuati i responsabili".

