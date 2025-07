Tg1, lo scoop che lascia il segno

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1)

Siamo in piena estate e si torna a parlare di mafia, di martiri dello Stato e di chi ha voluto la loro morte. I trend dei palinsesti ci danno indicazioni chiare: il ricordo di Falcone e Borsellino è ancora ben saldo.

Due sono gli episodi significativi. Domenica nell’edizione delle 20 il Tg1 metteva a segno uno scoop che lascerà il segno: il giornalista Leonardo Zellino ha intervistato il colonnello dei carabinieri Carmelo Canale, storico collaboratore di Paolo Borsellino, e sua figlia Manuela mentre mostravano in esclusiva la borsa che il magistrato aveva con sé il giorno della strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, e che conteneva la mai trovata agenda rossa, “Simbolo di chi onora lo Stato”, come ha sottolineato Lucia Borsellino.