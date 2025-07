Jannik Sinner e I suoi fratelli

Un giovedì da leoni (e leonesse) azzurri sull’erba di Wimbledon ha riportato il tennis italiano al top dopo le precoci eliminazioni di tre teste di serie che avevano gettato nello sconforto, visto che era uscito di scena il semifinalista dello scorso anno, Lorenzo Musetti, poi la finalista del torneo femminile 2024, Jas Paolini, infine Matteo Berrettini che nel 2021 aveva sfiorato il trionfo. Ebbene ieri le cose sono andate benone per i nostri sin dalla tarda mattinata quando Flavio Cobolli ha superato l’inglese Jack Pinnington Jones, col punteggio di 6-1, 7-6, 6-2. Percorso parallelo l’ha fatto Luciano Darderi che ha imitato Cobolli piegando un altro dei padroni di casa, Arthur Fery, per 6-4, 6-3, 6-3. Il match era stato sospeso mercoledì per oscurità con l’azzurro avanti due set a zero. Flavio e Luciano accedono al terzo turno. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto ha vinto in due set contro la statunitense Volynets (6-0, 6-4) e si è qualificata anch’essa per il terzo turno. La marchigiana resta però l’unica azzurra in corsa dopo l’eliminazione di Bronzetti, ko 6-1, 7-6 contro Andreeva. Ottimo, invece, l’esordio della coppia Errani/Paolini; il trionfo di Parigi, le due azzurre hanno battuto la spagnola Bucsa e la giapponese Kato.

Quindi una marcia di avvicinamento già globalmente felice in vista della disfida più attesa, quella serale che ha rivisto sul centrale dell’All England Tennis and Croquet Club la Volpe Rossa, il nostro Jannik Sinner contro il canguro di origini serbe Ale Vukic, numero 93 del ranking, laureato all’Università dell’Illinois in Finanza.