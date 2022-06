Reddito di cittadinanza stroncato dal sondaggio-Mentana: lo schiaffone degli italiani al M5s

06 giugno 2022 a

A dispetto dagli altri lunedì, oggi - 6 giugno - non c’è il sondaggio di Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Il perché è scontato, ma Enrico Mentana lo ha comunque spiegato ai suoi telespettatori: “Non ci sono i sondaggi perché siamo in periodo di campagna elettorale. Domenica ci sono i cinque quesiti sulla giustizia e le elezioni amministrative in molte città importanti, con nove milioni di italiani che saranno chiamati al voto”.

Mentana ha anche annunciato che sul referendum giustizia domani, martedì 7 giugno, sarà alla guida di uno speciale: “Subito dopo Otto e Mezzo esponenti di primissimo piano della politica e della società illustreranno le ragioni del sì e quelle del no”. Il direttore del TgLa7 ha comunque mostrato i risultati di un sondaggio commissionato a Swg e incentrato sul reddito di cittadinanza: se ci fosse un referendum su questo tema, come si esprimerebbero gli italiani? Il 54% voterebbe per abolire il sussidio grillino, il 25% per mantenerlo e il 21% non andrebbe alle urne o è indeciso.

Emerge quindi una maggioranza netta di italiani contrari al reddito di cittadinanza: è opinione di molti che così com’è pensato e attuato non è tanto un sussidio anti-povertà quanto un disincentivo al lavoro. Giuseppe Conte da leader del Movimento 5 Stelle continua però a sostenere il reddito di cittadinanza, definendo “indegno” ogni tipo di attacco.

