Covid, la profezia di Ilaria Capua: "Fino a quando ci sarà il virus"

Ilaria Capua ha le idee molto chiare. L'esperta ha tracciato in un'intervento sul Corriere della Sera una sorta di profezia su quanto potrebbe durare la pandemia da Covid. La sue parole sono abbastanza chiare e lasciano, purtroppo, poco spazio alle interpretazioni: "Il Sars Cov-2 è un virus all’inizio della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’inizio di un macrociclo che durerà anni e anni, di sicuro decenni; ma io credo addirittura secoli". Poi, sempre la Capua ha spiegato qual è il prcesso evolutivo del virus cercando allo stesso tempo di dare indicazioni scientifiche sul percorso che farà il Covid in questi anni: "Mettiamoci l’anima in pace, perché l’inizio del macrociclo evolutivo di questo virus è agli albori. Abbiamo oltre 50 specie di animali che si sono infettate e in alcune specie il virus si è endemizzato".

Non è la prima volta che la Capua si lascia andare a previsioni simili. Già a dicembre del 2021 metteva in guardia da una rapida fine della pandemia: "Il Covid non andrà via. Mi dispiace dirvelo, ma questi sono macrocicli di centinaia o migliaia di anni, si endemizzerà. I virus emergenti fanno così: passano da una specie animale a un’altra, e quando hanno raggiunto un numero di infezioni sufficiente per l’endemizzazione non li fermi più. Come il morbillo, che sta con noi da oltre 2mila anni".

Infine ha anche affrontato il tema spinoso delle nuove varianti: "Ci si deve aspettare che, come ogni coronavirus che si rispetti, emergeranno nuove varianti o sierotipi (un grado in più di distanza) anche attraverso il meccanismo della ricombinazione, che è tipico di questa famiglia virale".

