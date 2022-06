Meteo, Curcio: "Serve subito stato d'emergenza", cosa sta per arrivare in Italia

27 giugno 2022 a

Tra la siccità e una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni, la situazione in Italia è piuttosto allarmante. Per questo motivo Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha iniziato a parlare di stato di emergenza. Lo ha fatto ai microfoni di SkyTg24, delineando uno scenario molto preoccupante: “In alcune zone del Paese non possiamo escludere un razionamento dell’acqua e quindi la chiusura della distribuzione durante le ore diurne”.

“La fotografia italiana - ha spiegato Curcio - è un 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno quest’anno rispetto alle medie degli ultimi anni. Abbiamo avuto fino al 70% di neve in meno. Abbiamo fiumi come il Po, uno dei più importanti a livello nazionale, che ha portate fino all’80% in meno. Quindi abbiamo una situazione generalizzata di carenza di risorse idriche, una generale carenza di pioggia. In alcune aree diventa impattante in maniera assolutamente importante a livello agricolo, a livello ittico, produzione dell’energia elettrica”.

Insomma, la situazione è complessa in tutta Italia: “La dichiarazione dello stato di emergenza è un atto del governo formale, ma non è che di per sé risolva il problema, soprattutto in un’emergenza così particolare di mancanza d’acqua. L’importante della dichiarazione dello stato di emergenza è capire quali misure si possono mettere in campo per mitigare questa problematica. Quello che dobbiamo fare - ha chiosato Curcio - è dichiararlo una volta che abbiamo chiare quali sono le misure che si possono o si vogliono mettere in campo per mitigare questo problema”.

