Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, il retroscena di Darderi: "Non ha detto una parola"

di
Libero logo
domenica 1 marzo 2026
Jannik Sinner, il retroscena di Darderi: "Non ha detto una parola"

1' di lettura

"Di questi tempi, lui e Alcaraz sono praticamente imbattibili. Contro Jannik ero molto nervoso all'inizio, poi mi sono rilassato e ho giocato davvero bene. Nel terzo set ho avuto cinque palle break, ho servito anche sul 2-0 al tie-break. Ti rendi conto che ti danno pochissime occasioni, se le sprechi perdi la partita. Sono sempre un livello superiore, colpiscono sempre la palla alta, giocano a una velocità molto elevata. Mi motiva a provare anche solo ad avvicinarmi a quel livello. Mi spingono a migliorare il mio tennis e a migliorare la classifica".

Luciano Darderi, in un'intervista rilasciata a CLAY, ha parlato di Jannik Sinner. E ha svelato anche un piccolo retroscena: "È un gran bravo ragazzo. A Dubai, per le due ore di allenamento, non ha detto una parola. Ma non lo fa per motivi personali, è solo professionale: dietro le quinte, è molto divertente. Conosco tutti i ragazzi italiani ed argentini da quando ho 10 anni, il rapporto con loro è davvero ottimo".

Jannik Sinner, la pesante accusa di Fritz: "Lui, Alcaraz e Djokovic decidono tutto"

Taylor Fritz entra di petto in una delle grandi polemiche degli ultimi anni sul tennis: gli orari. “I giocatori ch...

"L’obiettivo concreto è la top 20, il sogno è arrivare tra i migliori 10. Era qualcosa che volevamo raggiungere entro la fine dell'anno, invece siamo già vicini a ottenerla. Non mi aspettavo che andasse così bene in Australia, soprattutto sui campi in cemento. Abbiamo lavorato davvero bene. E ora dobbiamo riuscirci".

Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

"Non mi aspettavo sinceramente che Sinner perdesse con Djokovic. Però, guardando l’andamento del torne...
tag
jannik sinner

Periodo no Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Questione di posizione Jannik Sinner, la pesante accusa di Fritz: "Lui, Alcaraz e Djokovic decidono tutto"

Denari "Carlos Alcaraz deve essere pagato più di Jannik Sinner": sfregio all'italiano

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Redazione
Milan, colpo Champions: 2-0 alla Cremonese nel recupero, ora il derby scudetto

Milan, colpo Champions: 2-0 alla Cremonese nel recupero, ora il derby scudetto

Sofia Goggia, trionfo in SuperG sui Pirenei. Brignone, altro piccolo miracolo

Sofia Goggia, trionfo in SuperG sui Pirenei. Brignone, altro piccolo miracolo

Inter, Chivu vince e sbrocca: "Qua da 5 anni..."

Inter, Chivu vince e sbrocca: "Qua da 5 anni..."