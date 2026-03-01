Jannik Sinner, il retroscena di Darderi: "Non ha detto una parola"

"Di questi tempi, lui e Alcaraz sono praticamente imbattibili. Contro Jannik ero molto nervoso all'inizio, poi mi sono rilassato e ho giocato davvero bene. Nel terzo set ho avuto cinque palle break, ho servito anche sul 2-0 al tie-break. Ti rendi conto che ti danno pochissime occasioni, se le sprechi perdi la partita. Sono sempre un livello superiore, colpiscono sempre la palla alta, giocano a una velocità molto elevata. Mi motiva a provare anche solo ad avvicinarmi a quel livello. Mi spingono a migliorare il mio tennis e a migliorare la classifica".

Luciano Darderi, in un'intervista rilasciata a CLAY, ha parlato di Jannik Sinner. E ha svelato anche un piccolo retroscena: "È un gran bravo ragazzo. A Dubai, per le due ore di allenamento, non ha detto una parola. Ma non lo fa per motivi personali, è solo professionale: dietro le quinte, è molto divertente. Conosco tutti i ragazzi italiani ed argentini da quando ho 10 anni, il rapporto con loro è davvero ottimo".