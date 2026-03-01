Sanremo 2026, l'affondo di Iva Zanicchi: "Pucci? Se sei di destra sei uno stro****"

Il Festival di Sanremo è finito con il trionfo di Sal Da Vinci. E sembra che tutti si siano già dimenticati di Andrea Pucci. Il comico lombardo era stato invitato da Carlo Conti per partecipare al grande evento sul palco dell'Ariston. Ma dopo una clamorosa gogna mediatica - con tanti di insulti e minacce esplicite - ha preferito fare un passo indietro e rinunciare quindi al Festival.
Di Andrea Pucci si è parlato a lungo durante l'ultima puntata del podcast di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Ospite d'eccezione Iva Zanicchi. "Secondo te perché l'hanno attaccato? Perché forse pensavano che lui fosse di destra?", la domanda alla celebre cantante.
"Sì, questa era la ragione per quello dico forse non essere allineati penalizza un po' in questo mondo - ha risposto Iva Zanicchi -, non deve essere facile sopravvivere quando non siamo a destra di un partitentato. Beh, diciamo, senza fare polemiche, diciamo pure che l'intelligenza, sai, è solo a sinistra. Se tu sei di sinistra, sei un grande artista, sei una grande star, se sei di destra io dico sempre sei una s*****a". Insomma, il solito circoletto di sinistra che ostracizza chi non si accoda al suo pensiero.
