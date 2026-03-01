Libero logo
Juventus, match pirotecnico all'Olimpico: con la Roma finisce 3 a 3

domenica 1 marzo 2026
Pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Juventus nel match giocato all'Olimpico valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare nel finale. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la squadra di Gasperini grazie alla rete di Wesley al 39'. La Juve pareggia con Conceicao al 47' ma Ndicka al 54' e Malen al 65' portano i padroni di casa sul 3-1. I bianconeri non demordono e prima accorciano le distanze grazie a Boga al 78' prima di trovare il gol del definitivo 3-3 in pieno recupero con Gatti al 93'. Per effetto di questo risultato la Roma si trova al quarto posto a quota 51 punti mentre la Juve è al sesto a quota 47.

