Angelo Bonelli, "Meloni umiliata": come svela il vero volto della sinistra italiana

"Meloni umiliata". Dell'Iran e degli iraniani, alla sinistra pro-Pal italiana, importa poco o nulla. Ecco il vero nocciolo della questione: utilizzare anche le crisi internazionali più drammatiche semplicemente per colpire il governo italiano e la premier Giorgia Meloni. La prova? Le parole sprezzanti di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Il bombardamento dell'Iran da parte di Trump e Netanyahu apre la porta ad una guerra regionale dalle conseguenze imprevedibili - sottolinea il sodale di Nicola Fratoianni -. La morte di Khamenei, un dittatore teocratico, non necessariamente porterà alla democrazia. Invece c'è un'urgenza di portare democrazia e difesa dei diritti umani là dove ci sono teocrazia e dittature, ma il tema è: la democrazia può essere portata con le bombe o con la guerra? Ricordiamoci quello che è accaduto in Libia, quello che è accaduto in Afghanistan, in Siria, in Iraq, abbattuti i dittatori la guerra ha portato vittime, instabilità e nuove oppressioni".