Marmolada, caldo mortale: il video del crollo, finisce in tragedia

Tragedia sulla Marmolada, dove il crollo del seracco di ghiaccio avrebbe coinvolto una quindicina di persone: almeno cinque sarebbero morte. Proprio ieri sul ghiacciaio vallivo che scende lungo il versante settentrionale della montagna più alta delle Dolomiti era stato registrato il record assoluto della temperatura, con circa 10 gradi sulla cima. L’ennesima, drammatica conferma che quello del cambiamento climatico è un problema serio e quanto mai urgente, che condiziona le vite di tutti noi.

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, si sta recando a Canazei, dove è stato allestito un punto operativo. A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca: ne è scaturita una valanga composta da neve, ghiaccio e roccia che si è abbattuta sulla via normale della Marmolada. Dalle prime informazioni disponibili i soccorsi risultano molto difficili. Almeno cinque elicotteri si stanno recando in zona per verificare l’eventuale presenza di persone.

Il Suem 118 del Veneto ha reso noto che ci sarebbero una decina di feriti, avendo i propri elicotteri e mezzi impegnati in quella zona. Le ricerche sono in corso e vede impegnati tanti uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti recuperati sono stati ricoverati in diversi ospedali, mentre per almeno 5 persone non si sarebbe stato nulla da fare.

