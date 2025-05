L'Eredità, "chi lo dice?": polemica ai titoli di coda

Il debuttante Pietro e la veterana Biancamaria i due concorrenti che hanno giocato ai Cento secondi, contenendosi la Ghigliottina, a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, lunedì 5 maggio, su Rai 1. A spuntarla, alla fine, è stato Pietro. Quest'ultimo si è seduto al tavolo del gioco finale con un montepremi di 162.500 euro. "Sta diventando una moda, debuttanti che arrivano alla ghigliottina", ha commentato ironicamente il conduttore.

Le parole da collegare erano uscire, fermo, ritmo, triste e sistema. Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, e con un montepremi sceso a 20.313 euro per via di diversi dimezzamenti, il concorrente ha tentato il tutto per tutto dando come risposta la parola Chiave. Peccato, però, che la risposta corretta fosse un'altra, cioè Binario. Pietro potrà riprovarci nella puntata di domani, martedì 6 maggio.