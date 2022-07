Sharm el Sheik, la frase che cambia tutto: "Cosa ho sentito dietro la porta del bagno"

08 luglio 2022 a

Nel resort di Sharm el Sheik dove ha trovato la morte il piccolo Andrea Mirabile qualcosa è andato storto. Le indagini sono ancora in corso e bisogna capire bene cosa sia successo prima del malore che ha colpito il piccolo bimbo e il papà che lotta in rianimazione contro la morte. La moglie e il marito di fatto nella giornata di oggi dovrebbero rientrare in Italia, mentre la salma di Andrea dovrebbe arrivare nel nostro Paese nei prossimi giorni. Ma in queste ore si raccolgono testimonianze sugli altri ospiti che hanno trascorso qualche periodo nella struttura di Sharm dove è avvenuta la tragedia. E una testimonianza su tutte colpisce, ed è quella dell'influencer Elisa Gileri che ha raccontato qualcosa al Corriere che apre uno spazio di riflessione inquietante.

La Gileri ad esempio, come vi abbiamo già raccontato, ha parlato dei bicchieri di carta sciacquati sotto l'acqua corrente, ma aggiunto un dettaglio non da poco, qualcosa che è avvenuto nel bagno dell'hotel: "Più volte ho sentito attraverso la porta delle toilette vicine alla reception persone che vomitavano. Io e il mio fidanzato abbiamo avuto mal di pancia e crampi - racconta - ma lo abbiamo attribuito agli sbalzi di temperatura dovuti all'aria condizionata. A questo punto e alla luce di quel che è accaduto è normale chiedersi se non sia invece dipeso dal cibo".

Insomma un precedente questo che accende un faro sulla struttura egiziana diventata teatro di una vera e propria tragedia familiare. Le indagini sono ancora in corso e bisognerà capire quale possa essere la causa del decesso del piccolo Andrea e quella del malore del papà. Intanto i familiari di Andrea hanno annunciato che sarà ripetuta un'altra autopsia sul piccolo in Italia quando la salma tornerà nel nostro Paese.

