Napoli-choc, dove trovano un cadavere "in avanzato stato di decomposizione": il sospetto, chi era

Orrore a Napoli. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri - sabato 9 luglio - nella zona del Parco della Marinella in via Vespucci, a Napoli. Il corpo sembrerebbe quello di un uomo di origini africane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Napoli e della stazione di Napoli Borgoloreto. La salma è stata sequestrata. L'autopsia potrà chiarire le cause del decesso dell'uomo. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia Napoli Stella.

