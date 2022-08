Gianluca Vitale è il primo studente a frequentare 2 corsi di laurea per via telematica

06 agosto 2022 a

Gianluca Vitale sarà il primo studente a intraprendere il percorso della doppia laurea per via telematica dal varo della legge del 12 aprile 2022. Gianluca, in questo momento iscritto al corso di laurea in ingegneria informatica all'Università Mercatorum, ha richiesto infatti l'iscrizione al corso in Giurisprudenza presso l'Università Telematica Pegaso. Gianluca Vitale, che è un operatore informatico presso l'Esercito Italiano, ha un lavoro a tempo pieno e ha deciso di continuare a studiare per accrescere il suo bagaglio di competenze. "La mia passione per l'informatica nasce da bambino - raccolta - e ho deciso di iscrivermi alla facoltà di ingegneria informatica, scegliendo l'Università Mercatorum che per me fa la differenza e mi permette di conciliare comodamente studio e lavoro. Quando ho saputo della doppia laurea, ho pensato subito di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza che non riguarda specificamente il mio lavoro, ma mi interessa molto: questa possibilità mi permette di velocizzare il percorso e di studiare non solo argomenti riguardanti il settore informatico, ma anche di coltivare altre passioni per provare ad allargare il più possibile i miei orizzonti".