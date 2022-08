Acqua ritirata: quali bottiglie non vanno comprate

06 agosto 2022 a

a

a

La società Gran Guizza, produttrice dell’omonima acqua minerale piuttosto nota nei supermercati italiani, ha comunicato di aver provveduto a ritirare alcuni lotti che potrebbero essere contaminati. Dopo dei campionamenti svolti sul sito produttivo è infatti scattato l’allarme stafilococco aureo: i lotti 10LB2202A e 08LB2208A sono stati ritirati a scopo precauzionale, dato che potrebbero causare problemi anche seri alla salute.

Burro, ecco di quale colore deve essere: come stanno le cose

“La società - si legge nella nota - invita a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti oggetto di ritiro. Precisa, inoltre, che il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti indicati”. L’acqua interessata dal ritiro è quella che si vende in confezioni da 6 bottiglie da 1,5 litri ciascuna, prodotta nello stabilimento Gran Guizza Spa, situata a Valle Reale, in provincia di Pescara. Anche se i lotti potenzialmente contaminati sono stati ritirati da tutti i punti vendita, non è escluso che qualcuno possa aver comprato l’acqua in precedenza.

Gelato richiamato, "ecco cosa contiene": il celebre marchio ritirato dai super | Guarda

In questi casi la confezione va riportata al punto vendita, che provvederà al rimborso o alla sostituzione del prodotto. Lo stafilococco aureo è un batterio che può scatenare parecchi sintomi e che può causare infezioni piuttosto serie, anche con danni alla pelle: l’intossicazione alimentare solitamente causa sintomi quali nausea, mal di testa, dolori addominali, diarrea, febbre e spossatezza.