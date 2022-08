Nettuno, vietato fare il bagno: cosa hanno trovato in acqua

21 agosto 2022 a

Non sono poche, quest'anno, le brutte sorprese per i turisti che hanno scelto il mare come meta delle loro vacanze. In diverse località, infatti, sta scattando il divieto di balneazione. È il caso, per esempio, di Nettuno, dove lo stop ai bagni interessa il litorale compreso tra il confine con Anzio e punta Borghese. Ad essere vietati, come riporta il Messaggero, sono circa 300 metri di costa. Il motivo? Valori sopra la media di batteri, in particolare enterococco ed escherichia coli.

A firmare l’ordinanza di divieto è stato il commissario straordinario del comune di Nettuno Bruno Strati sulla base dei risultati degli esami eseguiti dall'Arpa Lazio su alcuni campioni di acqua marina prelevati lo scorso 16 agosto. Un controllo sollecitato anche dalle proteste dei bagnanti che prima di Ferragosto avevano segnalato problemi di inquinamento su quel tratto di spiaggia. Un campanello di allarme poi confermato dai risultati dei test. Si tratterebbe dello stesso tipo di inquinamento registrato nelle settimane scorse lungo la riviera romagnola.

Entro il 22 agosto l'Arpa eseguirà ulteriori test per verificare se l’inquinamento sarà rientrato nei limiti previsti dalla normativa. Fino ad allora non sarà possibile fare il bagno al mare. Delusi e amareggiati i bagnanti. Uno di loro, Giancarlo, sentito dal Messaggero, ha detto: "Non ci voleva questa notizia, avevo scelto di venire in vacanza a Nettuno dopo Ferragosto nella speranza di trovare meno gente e meno confusione".