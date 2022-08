"Aria condizionata a pagamento": svolta incredibile, cosa ci aspetta

27 agosto 2022 a

L’autunno non è ancora arrivato eppure la situazione del caro bollette è già drammatica. Il prezzo del gas ad Amsterdam - mercato di riferimento per l’Europa - ha chiuso a 339 euro al megwattora, a un passo dal record storico di 341. Tale impennata per l’Italia si riflette anche sul costo dell’elettricità, che oggi ha toccato addirittura un picco di 870 euro per poi attestarsi su una media di 713.

I rialzi costanti testimoniano l’urgenza di un intervento, anche drastico, affinché venga posto un tetto al prezzo di gas ed elettricità. Altrimenti la situazione è destinata a diventare sempre più drammatica, non solo per i cittadini ma anche e soprattutto per le imprese. C’è già chi studia soluzioni mai viste prima: “Stiamo pensando di mettere l’aria condizionata a pagamento dal prossimo anno - è la testimonianza della famiglia Pazzini, titolare degli hotel Gioia e Confort in quel di Rimini - qualche euro al giorno per chi la vuole, così da coprire quello che è il costo per noi”.

“Nel mese di luglio - hanno aggiunto gli albergatori al Corriere di Romagna - abbiamo pagato 18mila euro di bollette luce e gas, quasi il triplo del 2021. Siamo davvero al limite dell’assurdo. L’estate è stata caldissima e abbiamo tenuto l’aria condizionata sempre accesa, ma se le cose andranno avanti così non si potrà che prendere contromisure”.