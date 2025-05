Pierina Paganelli, il giallo del pianerottolo maledetto

Tutto in un pianerottolo. Bugie, tradimenti, incontri clandestini, sotterfugi e rancori: è lì, in qui pochi metri tra le scale al terzo piano di via del Ciclamino 31 di Rimini, che si intrecciano le vicende e si nascondono i segreti della famiglia di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio. Tre appartamenti, cinque vicini di casa e un giallo - talmente intricato e ricco di suspense da sembrare uscito dalla mente geniale e un po’ perversa di Agatha Christie- che con il tempo si infittisce sempre di più, alimentato da continui colpi di scena, ripensamenti, personaggi controversi. Già, i protagonisti principali. Eccoli. Pierina Paganelli è la vittima, ex infermiera, testimone di Geova, separata e madre di tre figli: Giuliano, Chiara e Giacomo. E proprio Giuliano abita di fronte a lei, insieme con la figlia Giorgia e la moglie Manuela Bianchi, altra testimone di Geova. Nel terzo appartamento, infine, vivono Valeria Bartolucci e suo marito Louis Dassilva, 35 anni, senegalese, operaio metalmeccanico. Quest’ultimo, però, è anche l’amante di Manuela Bianchi e il timore che venga scoperta la loro intensa relazione clandestina (fatta di una serie interminabile di messaggini, regali e, dopo l’omicidio, pizzini di carta lasciati sotto la porta), secondo la Procura, sarebbe il movente del delitto per il quale attualmente lui è l’unico indagato per omicidio volontario, mentre lei è accusata di favoreggiamento.

COLTELLATE E RITROVAMENTO

La sera del 3 ottobre 2023 Pierina tornava da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Qualcuno che evidentemente conosceva bene le sue abitudini- l’ha aspettata nei parcheggi sotterranei del palazzo e l’ha uccisa con furia disumana, colpendola con 29 coltellate. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 22.13, stando all’analisi delle registrazioni effettuate dalla telecamera di sorveglianza che un residente ha installato all’interno del suo box auto. Dal file audio gli inquirenti avrebbero isolato, oltre alle urla strazianti della donna, una voce maschile e una femminile. A ritrovare il corpo di Pierina è stata, la mattina successiva, la nuora Manuela Bianchi. La 53enne per 16 mesi ha sempre sostenuto di essere stata sola e di non aver capito che il cadavere fosse di Pierina, di essere andata da un vicino per chiedere aiuto e, successivamente, di aver bussato anche alla porta di Dassilva, il suo amante, per poi chiamare i soccorsi. Versione che, però, non ha convinto gli investigatori della Squadra Mobile i quali lo scorso marzo hanno indagato la donna per favoreggiamento (il suo alibi per il momento del delitto regge: ha cenato in casa con il fratello Loris e la figlia 17enne senza mai uscire dall’appartamento). E proprio a quel punto la Bianchi a sorpresa, dopo un interrogatorio durato 12 ore, ha ritrattato la sua versione iniziale spiegando di aver incontrato Louis Dassilva prima della scoperta del cadavere e che, anzi, è stato proprio lui a dirgli del corpo di Pierina. «Mi disse - ha riferito - che c’era una persona a terra tra le due porte tagliafuoco. Avevo capito che lui l’aveva già vista. Però lì per lì non ho capito altro ed il suo consiglio era di passare di lì e di stare zitta e di non dire che l’avevo vista. Anzi mi ha detto proprio così, però non ho capito il motivo».