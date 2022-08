Bancomat, occhio alla nuova carta ricevuta per posta: come ti svuotano il conto

30 agosto 2022 a

a

a

Riceve una nuova carta Bancoposta, la attiva e viene truffata. Conto svuotato in pochi secondi. Vittima della trappola una donna di 40 anni di Monte Compatri. Sia la card che il numero verde da chiamare per l'attivazione erano finti. Per via di questo episodio, la 40enne ha perso ben mille euro, tutto ciò che era depositato sul conto. Solo a quel punto la donna ha sporto una denuncia per truffa. Il fatto risale al 27 agosto scorso. In cosa consiste questa truffa? Messaggi e link via telefono o posta elettronica sembrano ormai superati.

Prelevate i soldi in questo giorno? Attenzione: cosa si rischia al bancomat

Il nuovo sistema - come si legge sul sito de Il Messaggero - prevede l’invio di una carta proprio a ridosso della scadenza, la disponibilità di un numero verde e un’operatrice pronta a dare aiuto alla vittima. Si tratta di un fenomeno nuovo su cui gli investigatori starebbero già indagando. La banda responsabile di questa truffa sarebbe del basso Lazio, con diramazioni anche a Napoli. La 40enne ha raccontato di essere andata a chiedere informazioni all’ufficio postale dopo avere ricevuto la nuova carta. L'operatore, però, non riuscendo ad attivare la card, avrebbe invitato la vittima a chiamare il numero verde riportato sulla lettera ricevuta. A quel punto la donna si sarebbe messa in contatto con un’operatrice che le ha dato indicazioni su come procedere. Fidandosi, la vittima le avrebbe fornito dati personali e pin della carta in scadenza. E via con la truffa.

"Vuoi usare la carta? Allora paghi di più": Pompei, il cartello-choc scatena la polemica

In poche ore il suo conto è stato svuotato da due prelievi di 600 euro e 400 euro, effettuati in due Atm di Cassino e Napoli. I carabinieri comunque hanno fatto notare che il bancomat era palesemente falso pur avendo stampato il nome dell’interessata sopra. Non c'era, infatti, il numero identificativo in rilievo, cosa che avrebbe dovuto indurre il sospetto.