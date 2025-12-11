Libero logo
Firenze, truffa da 30 milioni alla Onlus che gestisce di Santa Maria del Fiore

di
giovedì 11 dicembre 2025
Firenze, truffa da 30 milioni alla Onlus che gestisce di Santa Maria del Fiore

Scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, una Onlus che gestisce la Cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a Firenze. La polizia ha fermato nove cittadini di nazionalità italiana, cinese, albanese e nigeriana, accusati di emettere fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un'attività illecita che ha fruttato 30 milioni di euro in sei mesi. Le indagini che hanno portato a questa scoperta sono state avviate lo scorso marzo. A occuparsene la Procura di Brescia. I numerosi arresti derivati da questa operazione sono scattati nelle province di Lodi, Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.  

Stando a quanto apprende l'Ansa, sarebbero in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento di fermo, invece, risulterebbe irreperibile

L'Opera di Santa Maria del Fiore si occupa della conservazione del Duomo di Firenze e del Campanile di Giotto, nonché, dal 1777, del Battistero di San Giovanni e, dal 1891, della gestione del Museo dell'Opera di Santa Maria in Fiore. L'Opera, fondata dalla Repubblica Fiorentina nel 1296 con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche cittadine per sovrintendere alla costruzione della nuova Cattedrale e del suo Campanile, dal 1998 ha assunto natura di onlus e persegue, tra i suoi fini istituzionali, "la tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati".

