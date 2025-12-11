Firenze, truffa da 30 milioni alla Onlus che gestisce di Santa Maria del Fiore

Scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, una Onlus che gestisce la Cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a Firenze. La polizia ha fermato nove cittadini di nazionalità italiana, cinese, albanese e nigeriana, accusati di emettere fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un'attività illecita che ha fruttato 30 milioni di euro in sei mesi. Le indagini che hanno portato a questa scoperta sono state avviate lo scorso marzo. A occuparsene la Procura di Brescia. I numerosi arresti derivati da questa operazione sono scattati nelle province di Lodi, Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.

Stando a quanto apprende l'Ansa, sarebbero in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento di fermo, invece, risulterebbe irreperibile.