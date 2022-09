Meteo, scatta l'allerta arancione da mezzanotte: ecco dove

16 settembre 2022 a

Dopo la bomba d'acqua che ha devastato diversi centri delle Marche, scatta l'allarme per la giornata di domani che si annuncia molto difficile sul fronte meteo. Dalla mezzanotte del 17 settembre è stata diramata un’ allerta arancione per vento per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Un’ allerta gialla, invece, è stata annunciata per piene dei fiumi per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna, mentre per frane e piene dei corsi minori anche per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per lo stato del mare agitato, sono coinvolte anche le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e per mareggiate le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per domani, sono previsti venti di burrasca forte sul settore costiero e sull’Appenino orientale, mentre il mare sarà agitato al largo. Si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Insomma nelle prossime ore la Penisola verrà investita da un'ondata di maltempo che potrebbe creare foti disagi. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza soprattutto nelle zone dove è stata diramata l'allerta arancione. Inoltre come ricorda 3bmeteo.com, "si stanno già sviluppando i primi temporali prefrontali sul Nordest, alcuni anche forti, come su Vicentino, Padovano e Rodigino. A Padova segnalate grandinate, con precipitazioni che presentano un'intensità di 56mm/h. Sul Vicentino i temporali manifestatisi nel pomeriggio hanno determinato inoltre un brusco calo delle temperature. Dopo i valori massimi che hanno raggiunto i 28/30°C a Padova e dintorni le temperature attuali sono scese fino a 22°C", fanno sapere gli esperti.