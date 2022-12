Alessandria, dopo l'incidente Maruam rischia grosso: "Dov'è?"

12 dicembre 2022 a

a

a

Adesso l'incidente di Alessandria diventa più chiaro. L'impatto dell'auto in fuga dai carabinieri è avvenuto sulla strada provinciale 224 che collega Cantalupo a Cabanette, nelle campagne dell'alessandrino. Il bilancio è mostruoso: sono morti Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21 anni e Denise Maspi, aveva appena 15 anni. Un strage che ha colpito e non poco tutto l'alessandrino.

Alla guida Maruam, l'autista di 23 anni, di origini marocchine. È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato ed ha passato la notte piantonato in ospedale. Ma in questo momento la tensione che si respira in ospedale è altissima. Alcuni amici e familiari delle vittime hanno tentato di superare le porte del reparto dove è piantonato Maruam per vendicarsi. Le urla sono state fortissime: "Diteci dov'è così andiamo", avrebbero detto alcuni tra i presenti, come riporta ilCorriere.

L'auto a sette posti era stata notata da una pattuglia dei carabinieri mentre zigzagava per le vie del quartiere Cristo di Alessandria. Dopo aver intimato l'alt, l'auto del marocchino ha preso velocità senza fermarsi. I carabinieri li avrebbero lasciati andare per poi ritrovare lauto schiantata. Chi abita vicino al luogo dell'incidente ha descritto una scena apocalittica: "Ho sentito un boato e un colpo vicino alla finestra — ha raccontato Luigi di Bitetto che abita nella casa vicino alla strada —. Quando sono uscito ho visto l’auto ribaltata che stava prendendo fuoco. Era vicino al bombolone del gas e per questo ho subito spento le fiamme con un estintore. Nell’abitacolo c’era solo una ragazza che chiedeva aiuto. Era incastrata sotto la vettura. Un vaso ha evitato che rimanesse schiacciata dalle lamiere. Gli altri ragazzi erano tutti fuori dalla vettura. Quattro di loro erano vicino al bombolone del gas, mentre un altro era fermo sull’asfalto". Il teatro della morte.