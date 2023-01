Messina Denaro umiliato dalla figlia Lorenza: voci dal carcere

22 gennaio 2023 a

Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, il super latitante arrestato il 16 gennaio, non andrà a trovarlo in carcere. La giovane donna, che ha 27 anni, un bimbo di uno e mezzo e un compagno, Nino, non vuole avere nulla a che fare con il padre. Non lo ha mai visto e non lo farà adesso. Cresciuta dalla famiglia materna che l'ha sempre protetta e tenuta fuori dall'ambiente mafioso, Lorenza ha letto i giornali pieni delle foto e articoli su di lui ma non ha alcuna intenzione di conoscerlo dietro le sbarre. Dal riserbo familiare emerge, riporta Leggo, che, almeno per ora, la decisione della giovane donna è questa.

Del resto, Lorenza ha vissuto gran parte della sua vita isolata, chiusa tra le mura di casa della madre. Solo quando è diventata maggiorenne Lorenza ha costretto la mamma a uscire dal guscio e ad andare a vivere in un altro appartamento. È stato il suo primo passo verso la libertà. Lorenza è andata quindi in Inghilterra, si è iscritta all'università a Palermo. Finché si è innamorata di un bravo ragazzo con il quale ha avuto un bambino. Questa giovane donna e madre con Messina Denaro non ha nulla a che fare. Lo ha rinnegato, non ha il suo cognome e appunto non lo vuole vedere. "Fate finta di nulla, fate finta che non esista", ha ripetuto in questi giorni.

Non la pensa come lui lo stesso Messina Denaro, che nel diario trovato nel suo covo ha scritto: "Perché mia figlia è arrabbiata con me?".