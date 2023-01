Messina Denaro, indiscrezioni inquietanti: "Com'è ridotto in cella"

26 gennaio 2023 a

Come sta trascorrendo Matteo Messina Denaro i suoi primi giorni in carcere? La Repubblica ha fatto il punto della situazione, descrivendo il boss mafioso come “disposto al dialogo”. Finora ha incontrato soltanto i medici che lo stanno curando: lui parla molto della sua malattia, esprimendo preoccupazione ma anche manifestando una certa conoscenza delle terapie a cui viene sottoposto.

“I suoi modi sono felpati - si legge su La Repubblica - il tono di voce moderato e garbato, anche quando parla di cure farmaceutiche che ci sono solo in Israele e che potrebbero fare al caso suo. Quello che appare evidente è la sua paura di morire. In questa prima settimana di detenzione, la prima della sua vita, oltre ai medici e agli agenti, non ha visto nessun altro”. Il suo avvocato, che è poi la nipote, si è limitata a un telefonata; gli altri familiari invece si sono ben guardati da andarlo a trovare.

Sempre secondo La Repubblica, Messina Denaro in questi primi frangenti sta apparendo come “una persona preparata a trascorrere la sua vita in carcere”. Insomma, il boss mafioso sapeva che prima o poi sarebbe accaduto, specialmente dopo una latitanza così lunga. Inoltre sembra avere una certa voglia di dialogare e di “ripulirsi”, dato che ci ha tenuto a dire di non essere la persona che viene descritta in televisione. A chi lo vede per la prima volta in cercare sta spiegando che non ha commesso omicidi di donne e bambini: i fatti però dimostrano il contrario…