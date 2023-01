Messina Denaro, i pm indagano su Giletti a Baiardo: "Acquisito il filmato"

26 gennaio 2023 a

Le Procure di Palermo e di Firenze, riporta il Fatto quotidiano, hanno disposto l'acquisizione dell'intervista di Massimo Giletti a Salvatore Baiardo, ex favoreggiatore dei fratelli Graviano, che a Non è l'arena aveva profetizzato, due mesi prima che i fatti si verificassero, che Matteo Messina Denaro, ormai molto malato, si sarebbe fatto catturare per fare "un regalino" al governo Meloni. Secondo il "gelataio di Omegna", all'arresto del super latitante - avvenuto poi il 16 gennaio scorso - sarebbe poi seguita una riforma caldeggiata dai boss: l’abolizione dell’ergastolo ostativo che impedisce ai mafiosi non pentiti condannati all'ergastolo di uscire dal carcere.

Baiardo sarà probabilmente sentito nei prossimi giorni. E anche Giletti potrebbe essere ascoltato. A incuriosire i pm è quella domanda del conduttore su chi fosse la fonte delle notizie, alla quale Baiardo ha risposto dicendo che l'informazione veniva da "un ambito palermitano ma non dai fratelli Graviano" perché "a Palermo non ci sono solo i Graviano". Quindi Giletti ha osservato che "a Palermo c’è Guttadauro per esempio del quale si parla molto" e Baiardo ha aggiunto: "Ci sono altre persone".

Da anni i pm di Firenze stanno indagando sui possibili mandanti esterni delle stragi e degli attentati a Milano, Firenze e Roma del 1993. Per quei fatti sono stati condannati già Matteo Messina Denaro, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Riina e Bagarella ma si cercano "i presunti mandanti o concorrenti esterni". Adesso vogliono acquisire ufficialmente il filmato dell'intervista e risentire Baiardo. Il quale potrebbe essere convocato anche dai pm di Palermo per fare luce sulla sua "profezia". Perchè e da chi sia arrivata.