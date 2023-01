Messina Denaro, il video del covo: cosa hanno scoperto i carabinieri

27 gennaio 2023 a

Un video realizzato e montato dai Carabinieri del Ros mostra l'interno dell'abitazione di Matteo Messina Denaro in via CB31 a Campobello di Mazara: vi si vede il salotto con le ormai note stampe di Jocker e del Padrino e numerose riproduzioni dei dipinti di Van Gogh. In una stanza adibita a palestra, c'è una panca con dei pesi oltre a decine di paia di scarpe. Ecco dunque le immagini del primo immobile riconducibile al boss dei boss trovato dopo la sua cattura.



Un appartamento comodo e ben tenuto dove avrebbe passato almeno gli ultimi sei mesi della sua latitanza e intestato al prestanome Andrea Bonafede, arrestato per associazione mafiosa. All’interno elementi già noti, come il ritratto di Joker o quello del padrino attaccati alle pareti, pupazzi, diverse paia di scarpe, vestiti di lusso, attrezzi per l’attività fisica, una palestra privata.

Qui sono stati recuperati documenti e ricevute fiscali, un ’taccuino-mastro' su cui annotava le spese e diverse altre cose. E sempre qui è stata trovata anche una pistola, una Smith Wesson, all’esame degli investigatori per capire se sia stata utilizzata in uno dei delitti contestati all’ex latitante arrestato il 16 gennaio. Le indagini intanto sulla rete di protezione sul territorio che all'interno di Cosa Nostra ha favorito la latitanza del capo dei capi. In manette è finito anche Andrea Bonafede, l'uomo da cui aveva preso in prestito la falsa identità.