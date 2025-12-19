Garlasco, il video della cena con Sempio dopo l'udienza: risate

Dopo l'udienza conclusiva dell'incidente probatorio del 18 dicembre, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha cenato in clima sereno e positivo con il suo team difensivo. Presenti l'avvocato Liborio Cataliotti (che ha condiviso una storia su Instagram), l'avvocata e amica Angela Taccia, e i genetisti consulenti Palmegiani e Baldi.Sempio, sorridendo, ha commentato: "Sono la causa di tutto", riferendosi al motivo della cena. Cataliotti ha replicato: "La causa incolpevole", sottolineando l'innocenza del cliente.



Clicca qui per guardare il video della cena di Andrea Sempio con i suoi legali

La difesa ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'udienza. Cataliotti ha lodato il lavoro "egregio" della genetista Denise Albani, ma ha evidenziato un "vulnus" fondamentale: il profilo DNA non è stato replicato con lo stesso risultato, rendendolo "giuridicamente inutilizzabile". Inoltre, ha aggiunto, non è possibile stabilire con certezza l'identità del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi, né il modo in cui vi sia arrivato (contatto diretto o indiretto).Questi elementi, secondo la difesa, rafforzano la posizione di Sempio, rendendola "ancor più soddisfacente" dopo il confronto in aula. Il clima rilassato della cena riflette l'ottimismo del team rispetto agli sviluppi processuali. Di fatto per i legali di Sempio l'incidente probatorio non avrebbe aggiunto nulla al quadro indiziario a carico dell'indagato. A quanto pare la prova regina al momento non c'è.