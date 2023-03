Guidonia, chi sono i due piloti morti: una scoperta sconvolgente

07 marzo 2023 a

Il maggiore Marco Meneghello e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano sono i due piloti morti a causa dell’incidente aereo avvenuto a Guidonia. La Procura di Tivoli ha aperto un’inchiesta: l’ipotesi è di disastro aereo colposo a carico di ignoti. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia e l’accertamento medico legale, che sarà effettuato nella giornata di domani, mercoledì 7 marzo.

Per cause ancora in corso di accertamento, due velivoli militari ultraleggeri sono precipitati durante un’esercitazione di volo: uno è caduto in una zona rurale di Collefiorito di Guidonia, l’altro in via della Margherita di Guidonia Montecelio, in pieno centro abitato. I due piloti deceduti erano esperti e appartenevano al 60º Stormo dell’Aeronautica militare. Cipriano aveva alle spalle 6mila ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali, ed era pilota istruttore sui velivoli U208A, Aliante G103, MB339-CD.

Meneghello, invece, vantava 2.600 ore di volo ed era pilota istruttore abilitato sui velivoli U208A, Aliante G103. Inoltre da qualche tempo si occupava di portare avanti il progetto dell’Aeronautica nelle scuole superiori. “Le famiglie, cui va il cordoglio di tutto il personale della Procura e mio personale, sono state avvisate", ha spiegato il procuratore Menditto in una nota.