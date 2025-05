Matteo Salvini, la sfida in Aula: "Faremo tornare i giovani nel nostro Paese"

Una proposta di legge per aiutare i giovani e per fa sì che tornino in Italia. È l’ultima battaglia della Lega che ieri alla Camera ha presentato il testo della pdl a prima firma Luca Toccalini, responsabile federale dei giovani del Carroccio. I punti focali del documento prevedono una flat tax al 5% per 5 anni per gli under 35 che rientrano in Italia, con reddito fino a 100mila euro e contratto a tempo indeterminato, che si riduce al 3% in caso di figli minori. Se poi il giovane rientrato in Italia compra casa, la flat tax al 5% si estende a otto anni.

Inoltre è previsto uno sconto sugli oneri contributivi del 50% e una deduzione fiscale del 140% del costo del lavoro per le aziende per due anni. E ancora un’indennità pari a tre mensilità in caso di recesso da parte dell’azienda entro due anni dall’assunzione e fino a 5mila euro l’anno di welfare aziendale per i contratti di affitto per supportare i giovani lavoratori fuori sede.