Guida pericolosa: arbitrerà l'Inter dopo aver detto no al Napoli

Tanto tuonò che piovve. Le dichiarazioni dell’arbitro Guida avevano già fatto rumore ai tempi, ma evidentemente nessuno si era reso conto dell’effettivo peso specifico di certe parole, che puntualmente hanno presentato il conto con qualche settimana di ritardo, ovvero nel momento in cui il designatore, Gianluca Rocchi, ha scelto il fischietto di Torre Annunziata come assistente Var di Inter-Lazio, in programma domenica (ore 20.45).

Decisione che non può in alcun modo lasciare indifferenti visto che qualche tempo fa proprio Guida aveva candidamente ammesso d’aver chiesto e ottenuto la possibilità di essere esentato dall’arbitrare le gare del Napoli al fine di garantire la giusta serenità a se stesso e alla propria famiglia: «Sia io che Fabio (Maresca, ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno».