Maurizio Landini e il cinema comico: come si fa ridere dietro

A cui non pare vero – è il suo secondo lavoro – di impugnare il megafono per strillare contro il governo. Si è immedesimato nella parte dei suoi compagni di spettacolo ed è partito lancia in resta ad asciugare le lacrime di Geppy Cucciari e soci di lotta.

Una nuova stella si affaccia nel cinema comico italiano. Un attore sempre in scena, star inarrivabile per la capacità di recita: si chiama Maurizio Landini . Anche se ora appare come segretario della Cgil, la sua vocazione è lo spettacolo e riesce a fingere benissimo ogni parte che gli impone il copione che trova per strada.

Dunque, anche Landini. Sì, anche lui lo ha detto con il vocione da intervista televisiva: «Facciamo nostro l’appello che il mondo dello spettacolo ha sottoscritto rispetto alle forti difficoltà di molte produzioni cinematografiche, soprattutto quelle più piccole e indipendenti, prodotte dalle scelte sbagliate e dai ritardi del Governo sul tax credit».

Mica si è attardato a denunciare vizi e stravizi di chi pretende sale vuote e tasche piene. No, per il segretario della Cgil questa volta non ci sono sprechi da stigmatizzare.

Il solito centinaio di attori e registi contesta Giuli? E lui giustifica tutto: «'Quella del settore – pontifica Landini - è una crisi che riguarda centinaia di lavoratrici e lavoratori. Per questo è urgente introdurre forme di sostegno al reddito che garantiscano queste lavoratrici e questi lavoratori nei periodi di non lavoro».

Se non andiamo errati dovrebbe chiamarsi assistenzialismo.

Ma non solo: «Risultano, inoltre, assolutamente inaccettabili – con una faccia ancora più tosta - gli attacchi subiti in questi ultimi giorni da esponenti del mondo dello spettacolo come Stefano Massini, Elio Germano e Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà. Ancora una volta ministri di questo Governo criminalizzano il dissenso per celare l’assoluta assenza di politiche su materie delicate come questa». «Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del settore», conclude il segretario generale della Cgil.